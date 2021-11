Pirata della strada scappa dopo l'incidente alle Cure, beccato dopo la rimozione dell'auto

Aveva provocato un incidente e si era allontanato senza fermarsi abbandonando l'auto poco lontano. Ma grazie alle telecamere che hanno individuato la vettura pirata la Polizia Municipale l'ha individuato e denunciato. L'incidente risale alle notte fra il 30 e il 31 ottobre ed è avvenuto all'incrocio tra via Masaccio e via Fra' Bartolomeo a Firenze coinvolgendo due auto: quella del pirata della strada, che si è allontanato senza prestare soccorso, e quella condotta da una donna che ha riportato ferite giudicaa guaribile in 7 giorni.

Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia del Reparto dell'Isolotto: gli agenti visionando le immagini delle telecamere hanno ricostruito il tragitto della vettura in fuga dal luogo del sinistro e abbandonata dal conducente in piazza Isidoro del Lungo.

Il veicolo è stato rimosso e portato alla depositeria dove, stamani, si sono presentati due uomini per il ritiro. A questo punto una pattuglia dell'Isolotto si è recata alla depositeria e, a fronte delle domande degli agenti, uno degli uomini ha ammesso di essere il conducente del mezzo al momento dell'incidente. L'altro invece è risultato il proprietario. Per il conducente, straniero residente in un centro del Valdarno aretino, è scattata la denuncia per omissione di soccorso.