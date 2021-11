Da Pontedera all'Elba per una risonanza magnetica, l'amarezza della Lega

“La vicenda che ha coinvolto una persona, invitata a recarsi da Pontedera all’isola d’Elba per fare una risonanza magnetica - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - ci amareggia, ma non ci sorprende affatto, considerando l’atavico problema delle liste d’attesa in Toscana.

Proprio ieri c’è stato un ampio dibattito in Aula per parlare del disavanzo di bilancio; dopo diverse ore siamo usciti senza alcuna certezza in merito al fatto che non si debbano prevedere tasse per ripianare le perdite.

Tutto ciò - precisa l’esponente leghista - testimonia chiaramente quale sia la gestione del delicato settore e quindi il fatto che a un cittadino, per una normale risonanza, gli si offra l’unica opzione, a parte quella ovviamente di farla a pagamento, di spostarsi addirittura all’Elba, pensiamo non abbia bisogno di ulteriori commenti.

Possibile che, con tutte le strutture sanitarie a Pontedera, non vi fosse un solo posto disponibile? Attendiamo, quindi, al pari di colui a cui è stata fatta questa proposta indecente, qualche risposta in merito".