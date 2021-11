Onorificenza da Impruneta a Sara Bongini, campionessa di tiro a volo

Ieri sera in Consiglio comunale a Impruneta si è svolta la cerimonia in onore della campionessa di tiro al piattello Sara Bongini, un riconoscimento alla carriera sportiva e al suo medagliere ma anche alla giovane donna impegnata nel volontariato con la Misericordia nonché alla speranza nazionale per il fatto che è stata già selezionata per partecipare ai Mondiali del prossimo anno.

La diciannovenne Sara Bongini ci ha raccontato che la medaglia più bella è l'oro al Campionato del Mondo 2021 in Perù, conquistata il mese scorso per il Tiro a volo nella gara del Mixed Team di Skeet, con Christian Ghilli.

Dopo l'introduzione dell'assessore allo Sport e Politiche Giovanili del Comune di Impruneta, Sabrina Merenda, le sono stati consegnati dal sindaco Alessio Calamandrei e dal presidente del Consiglio comunale Paolo Magnelli la pergamena dell'onorificenza con cui è stata inserita nel registro dei riconoscimenti assegnati dal Consiglio comunale di Impruneta, oltre a una copia della costituzione italiana.

Testo della Pergamena:

"IL CONSIGLIO COMUNALE conferisce a SARA BONGINI

quale esempio di orgoglio del nostro territorio e di impegno giovanile

il seguente attestato di Merito:

Per gli eccellenti risultati sportivi conseguiti nella disciplina del Tiro al piattello, classificandosi ai primi posti in competizioni nazionali ed internazionali, in proiezione dei prossimi Mondiali.

Impruneta, 2 novembre 2021

Il Sindaco Alessio Calamandrei

Il Presidente del Consiglio Paolo Magnelli"

Fonte: Comune di Impruneta