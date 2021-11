Abc Solettificio Manetti a caccia di conferme: sesta giornata sul parquet di Arezzo

Sarà un’Abc Solettificio Manetti a caccia di conferme quella che sabato alle ore 18.30 scenderà in campo sul parquet dello Scuola Basket Arezzo per la sesta giornata del girone di andata (arbitri Corso di Pisa, Parigi di Firenze).

Un’Abc reduce da una vittoria, quella contro Prato, che ha dato morale e fiducia ad un gruppo che sta continuando a fare i conti con l’infermeria e gli infortuni. Un’Abc che anche ad Arezzo sarà dunque chiamata a fare quadrato per dar vita ad una prestazione di carattere e sostanza come quella vista sette giorni fa e provare a tornare a vincere anche lontano da casa.

Ad attendere i ragazzi di Paolo Betti una squadra, quella di coach Evangelisti che, accanto alle tante conferme e agli Under proveniente dal vivaio aretino, si è rinforzata in estate con gli arrivi di Mirko Brandini, ex Synergy, e Gabriele Ndaw, ex Montevarchi. Arezzo, proprio come l’Abc, ha portato a casa tre vittorie e due sconfitte, di cui l’ultima arrivata la scorsa settimana a Siena per 76-69 dopo quella subita alla seconda giornata dal Cus Pisa (59-71). Gli acuti sono stati invece all’esordio a La Spezia (47-62), ad Agliana (63-82) ed in casa contro Livorno (72-62).

