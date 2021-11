Amici per la Pelle da Olimpiadi, presentata la nuova edizione

Sono i giochi olimpici il tema su cui quest’anno si sfideranno, tra creatività e artigianalità, gli Amici per la Pelle, gli studenti che partecipano all’omonimo progetto didattico che spiega alle giovani generazioni il patrimonio di risorse connesso all’industria conciaria.

La nuova edizione di Amici per la Pelle è stata presentata in due sessioni, on line, mercoledì 27 ottobre e 3 novembre, accolta dall’entusiasmo dei numerosi studenti presenti. Con loro, dirigenti e professori, insieme a numerosi ospiti intervenuti in rappresentanza dei diversi attori che sostengono Amici per la Pelle.

Tra i presenti: il vicepresidente dell’Associazione Conciatori Roberto Lupi, presidente e vicepresidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, rispettivamente Michele Matteoli ed Ettore Valori, Francesco Pepe (Unic). In collegamento, insegnanti e alunni delle classi seconde medie degli Istituti Banti di Santa Croce sull’Arno e Staffoli, Montanelli-Petrarca di Fucecchio, Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto, Buonarroti di Ponte a Egola, Carducci di Santa Maria a Monte.

Ancora una volta, grazie ad Amici per la Pelle, sono stati numerosi i temi su cui imprenditori e studenti hanno potuto confrontarsi, a partire dalle opportunità di studio e lavoro offerte dalla concia, che ancora oggi vede in tante aziende un dialogo unico tra diverse generazioni di imprenditori, fino all’importanza di fare squadra, a scuola come in azienda e nel distretto.

A proposito di competitività e condivisione sono i giochi olimpici il tema scelto quest’ anno dall’UNIC cui gli studenti dovranno ispirarsi per realizzare opere in pelle che resteranno in mostra durante la prossima edizione della fiera Lineapelle Milano.

Fonte: Associazione Conciatori