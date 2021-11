Anteprima Natale Alino Mancini, open day 7 novembre per prenotare i tuoi regali in gioielleria

Prepararsi al Natale senza stress? Si può, con la gioielleria Alino Mancini a Empoli (via Segantini, 1).

Quest’anno tutti abbiamo voglia di goderci questo Natale: l’atmosfera calda e magica che ci regala, i pranzi con gli amici e le cene per scambiarsi gli auguri e i regali.

I regali ci rendono felici, perché li abbiamo fatti con il cuore, e rendono felici chi li riceve.

Ma per non sbagliare un colpo, fidati del gusto di Alino Mancini a Empoli. Abbiamo selezionato tantissime nuove idee da tutti i prezzi e per tutti i gusti.

E per non trovarti all'ultimo minuto ritorna l'Anteprima Natale 2021: domenica 7 novembre, dalle 10 alle 19.30, potrai vedere le nuove collezioni e organizzare per tempo i tuoi regali di Natale.

Se ti organizzi per tempo, l’attesa delle feste sarà solo un piacere!

Scegliendo per tempo potrai prenotare i tuoi regali di Natale evitando le code dell'ultimo minuto e le restrizioni per le entrate contingentate da Covid. Una volta fatta la scelta, potrai venire a ritirare il cadeau nel momento più comodo e congeniale alle tue esigenze. Senza fare un minuto di fila.

È possibile prenotare un appuntamento chiamando lo 0571 80755

Gioielleria Orologeria Alino Mancini



Via Segantini 1 - Empoli

Tel.0571 80755

alinomacini.com