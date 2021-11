Fermato per un controllo, ha 17 ovuli addosso più droga in casa: arrestato a Pisa

Sottoposto ad un controllo della polizia, un uomo ieri a Pisa è stato trovato in possesso di 17 involucri contenenti eroina e cocaina. Per il soggetto, un 52enne tunisino, è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, controllato come si apprende dalla questura nel corso di un servizio in contrasto allo spaccio, è stato sottoposto ad un controllo e trovato in possesso degli involucri di eroina e cocaina e di 150 euro in contanti.

Il controllo si è poi esteso in perquisizione domiciliare, dove gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altri 6,9 grammi di eroina e altri 0,6 grammi di cocaina, nascosti in due intercapedini in cucina. Questa mattina si è tenuto il processo per direttissima che si è concluso con la convalida dell'arresto.