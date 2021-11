Ginnastica ritmica, Carlotta Fulignati dell’Asp Montelupo è campionessa italiana

Domenica scorsa al Palavesuvio di Napoli si sono disputate le finali nazionali FGI del campionato individuale gold allieve 4 settore ginnastica ritmica.

La giovane ginnasta Carlotta Fulignati, classe 2009, è scesa in pedana con i colori dell’Asp Montelupo insieme alle 30 finaliste italiane e grazie alla sua grinta e determinazione ha conquistato il titolo di campionessa italiana 2021, con un punteggio complessivo di 69.100, somma dei 4 attrezzi: palla (17.900 primo posto), cerchio (17.700 terzo posto), clavette (17.450 quinto posto) e nastro (16.050 secondo posto).

Un risultato storico per la società ASPD Montelupo, prima di lei nessuna ginnasta è riuscita in un’impresa di tale portata.

Carlotta con questa grande vittoria raggiunge il titolo più prestigioso al momento nel medagliere della società Montelupina.

“Ogni suo ingresso in pedana ha tenuto tutti con il fiato sospeso e regalato emozioni indescrivibili per un finale in lacrime di gioia” hanno commentato i dirigenti.

Il prestigioso risultato è stato ottenuto grazie a un duro lavoro, alle tante ore di allenamento giornaliere all’impegno costante e alla passione per questo sport che da sempre segnano la quotidianità di questa piccola atleta, conosciuta da tutti non solo per le sue qualità sportive, ma anche per l’umiltà e la semplicità.

Natalia Krivosheina, il tecnico che la segue fin dall’inizio e la sta accompagnando nella sua crescita da ginnasta, si dice immensamente orgogliosa di poterla allenare. “Dietro a ogni grande risultato - ha aggiunto - c'è sempre una grande società. Grazie a tutto lo staff Asp Montelupo per aver permesso di centrare questo obiettivo”.

Fonte: Ufficio Stampa