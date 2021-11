Il Comune di Pistoia conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Questa mattina, giovedì 4 novembre, in occasione delle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Pistoia ha celebrato il centenario del Milite Ignoto, cui la città ha conferito la cittadinanza onoraria.

Lo scorso 6 aprile, con voto unanime, infatti, il consiglio comunale ha aderito all’iniziativa nazionale di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, promossa dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in occasione del centenario della traslazione del feretro all’Altare della Patria, con l’intento di rendere omaggio a un simbolo di coesione, identità e unità nazionale.

La cerimonia di conferimento si è svolta in piazza San Francesco e ha visto il presidente del consiglio comunale Emanuele Gelli leggere pubblicamente l’estratto della delibera adottata dall’assemblea da lui stesso presieduta. A seguire, la pergamena della cittadinanza onoraria è stata consegnata dal sindaco Alessandro Tomasi al comandante del 183° Reggimento Paracadutisti Nembo di Pistoia Vincenzo Zampella.

«La salma di quel soldato senza nome, di quel Milite Ignoto che il 2 novembre di cento anni fa arrivò a Roma dopo aver attraversato il nostro Paese su un convoglio, riuscì ad unire gli italiani, a dare alle mamme orfane dei propri figli dispersi in Guerra un corpo su cui piangere e pregare – ha ricordato il sindaco Tomasi –. Oggi Pistoia conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Lo facciamo per tutti coloro che hanno dato la vita per la nostra Patria, per la nostra libertà. Lo facciamo per tutti i caduti, per i tanti rimasti senza nome che io chiamo Eroi. Domenica notte ero alla stazione di Pistoia ad aspettare il passaggio di quel treno rievocativo della nostra storia. L’ho aspettato pensando a quel ragazzo partito per la guerra e mai tornato a casa. Quel ragazzo di nessuno diventato di tutti. Morto per noi. Oggi, nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Milite Ignoto è cittadino onorario di Pistoia, per volontà del Consiglio comunale».

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa