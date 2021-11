Il ‘Tour Dante medico e speziale’: alla scoperta delle storiche botteghe artigiane di Firenze

Non solo Poeta eterno, inventore della lingua italiana e politico appassionato: Dante Alighieri è stato anche iscritto alla corporazione dei Medici e degli Speziali.

E’ per approfondire questo lato meno noto del Sommo poeta che la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, in collaborazione con CNA Firenze, propone il ‘Tour Dante medico e speziale’, una passeggiata attraverso i luoghi danteschi del centro storico alla scoperta di una selezione di storiche botteghe artigiane per raccontare l'antica arte dei Medici e degli Speziali alla quale l’Alighieri era iscritto. Tra le tappe in programma una visita alle aziende Sbigoli Terrecotte, Zecche Colori e Bizzarri Spezieria.

L’iniziativa è promossa nell’ambito della mostra ‘Beatrice racconta Dante’ allestita nella Sala della Musica, nel Complesso San Firenze. Il tour si svolgerà sabato 6 novembre, in due turni: ore 9.30 e ore 11.00. i gruppi partiranno da Piazza San Firenze (davanti all'ingresso della Fondazione Zeffirelli) per terminare presso l'Ospedale di Santa Maria Nuova dove i partecipanti potranno visitare l’antico ‘Orto Medico Medievale’ nel ‘Chiostro delle Medicherie’ dell’Ospedale. Per partecipare alla visita è richiesta una donazione di 10 euro per la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus impegnata nella valorizzazione del patrimonio storico artistico degli ospedali storici dell’AUSL Toscana Centro. Per partecipare è richiesta la prenotazione inviando una mail a info@fondazionesantamarianuova.it ed essere in possesso del green pass.

