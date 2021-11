La montemurlese Martina Ciabatti Mennel nel cast inglese del musical “We will rock you”

Nuove importanti conferme per Martina Ciabatti Mennel, 35 anni, la performer montemurlese cresciuta alla scuola di musical "Arteiscena" del Politeama Pratese, che continua a collezionare successi e a calcare i più importanti palcoscenici italiani e internazionali. Con la ripartenza del teatro, dopo il periodo più buio del Covid, il 28 settembre scorso Martina ha debuttato al Teatro Nazionale di Milano nel musical "Pretty Woman", adattamento teatrale del celebre film con Julia Roberts, dove ricopre il ruolo di Kit, giovane prostituta e amica di Vivian, la protagonista.

Si tratta del primo spettacolo musicale ripartito in Italia dopo la pandemia e, in pochi mesi, ha già venduto 50mila biglietti. Solo pochi mesi in Italia, fino al gennaio 2022, e poi a febbraio Martina Ciabatti Mennel volerà nella “sua” Londra dove debutterà nel tour inglese del musical "We will rock you", scritto da Ben Elton, con le celebri musiche dei Queen. Martina è stata selezionata per la parte di Oz (come Ozzy Osbourne), che nello spettacolo è capo dei Bohemians e compagna di Brit.

"Quando ho fatto i provini per entrare nel cast del musical, ho incontrato tante volte i Queen, il batterista Roger Taylor e il chitarrista Brian May, che hanno voce in capitolo sulla scelta dei protagonisti del musical. Uno spettacolo di grande valore internazionale che va avanti dal 2002 e del quale sono fiera di far parte», racconta Martina, che ormai da qualche anno abita in pianta stabile a Londra, con il marito inglese, su un'originalissima e romantica “casa galleggiante”. In questi giorni Martina è tornata dai genitori a Montemurlo ed il sindaco Simone Calamai l'ha voluta incontrare per complimentarsi con lei:« Conosco Martina fin da quando era una ragazzina ed ho seguito con piacere tutto il suo percorso professionale fin dalle prime esibizioni al Politeama. Quella di Martina è stata davvero una carriera in continua ascesa. Un'artista completa, cantante, ballerina e attrice, rappresenta a pieno titolo un'eccellenza montemurlese".

Formatasi con Simona Marchini e Franco Miseria alla scuola di musical del Politeama, tutt'ora Martina Ciabatti Mennel ricorda con affetto Roberta Betti: "Sono grata a Roberta per tutto quello che ha fatto per me. Mi ha sempre incoraggiata e spinta ad andare avanti".

Diplomata al liceo "Carlo Livi" di Prato, Martina ha frequentato la scuola di musical del Politeama con la quale ha ottenuto una borsa di studio a Londra; contemporaneamente ha studiato musica, alla Verdi di Montemurlo dove da giovanissima suonava l’oboe. Nel 1996 ha partecipato alla sua prima audizione e ha ottenuto la prima scrittura in uno show a soli venti anni. A venticinque anni è volata in Spagna, poi in Corea, dove ha partecipato al musical “The Mission”, nella versione teatrale con musiche di Morricone, e successivamente per Martina arrivato l’ingaggio sulle navi da Crociera “Royal Caribbean”, dove la sua voce ha accompagnato turisti di tutto il mondo per circa tre anni. Martina, nonostante il successo e le conferme internazionali, rimane una ragazza umile ma determinata e battagliera.

Nel 2011 ha partecipato all’occupazione del teatro Valle, uno dei più antichi teatri di Roma, e durante l’autogestione ha avuto modo di partecipare all’organizzazione di laboratori artistici condotti da tanti volti noti del teatro e dello spettacolo, tra cui Dario Fo e Franca Rame, elaborando nuove proposte culturali a fianco di artisti importanti.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa