L’Ordine degli avvocati di Firenze dona nuovi arredi al Parco di San Donato

Nuovi arredi, un roseto, piante officinali e una panchina rossa sono stati donati dal comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Firenze per contribuire a valorizzare il parco di San Donato e rilanciare il messaggio dell’importanza della lotta contro la violenza sulle donne. All’installazione erano presenti oggi le assessore alle Pari opportunità Benedetta Albanese e all’Ambiente Cecilia Del Re.

“La lotta alla violenza sulle donne passa anche attraverso tante azioni - ha detto l’assessora a diritti e pari opportunità Benedetta Albanese - e questo luogo nel parco di San Donato oltre ad essere segno tangibile di contrasto alla violenza e di memoria, potrà essere anche un luogo che si animerà all'insegna delle pari opportunità”

“Il parco di San Donato si arricchisce di nuovo verde e nuovi arredi per l’attività all’aria aperta - ha detto l’assessore Del Re -, con un valore non solo ambientale ma anche di sensibilizzazione su un tema così importante come quello della lotta alla violenza sulle donne. Grazie alla donazione del Comitato Pari opportunità dell’ordine degli Avvocati di Firenze, infatti, oltre a un gazebo in legno e a nuove piante rampicanti e officinali, abbiamo collocato nel parco, proprio di fronte al Palazzo di Giustizia, una panchina rossa per testimoniare anche in questo luogo l’importanza della lotta contro ogni forma di violenza sulle donne”.

“Con questa inaugurazione – spiega il presidente del quartiere 5 Cristiano Balli – apriamo il mese di novembre dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne. È stato creato un luogo legato ad un tema importante e promosso dalla commissione pari opportunità dell’ordine degli avvocati che, da sempre, è impegnata dal punto di vista giuridico e legale su questo tema delicato”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa