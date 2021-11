Maestra no vax fa sciopero, caos in una scuola di Firenze: disagi per le famiglie

La scuola materna comunale Viani di Firenze sarebbe "ostaggio" di una maestra no Green pass. È la denuncia lanciata dai genitori dei piccoli alunni, che lamentano orari ridotti, e disagi per le famiglie.

La maestra ha aderito allo sciopero indetto il 15 ottobre dalla Federazione Italiana sindacati intercategoriali contro l'obbligo di certificazione vaccinale per i lavoratori pubblici. La protesta, dapprima proclamata per cinque giorni è stata poi prorogata per altri 15 giorni, per poi venire ulteriormente allungata da lunedì scorso fino al 15 novembre. La docente, quindi, ha deciso di aderire allo sciopero a oltranza creando disservizi alla scuola e problemi alle famiglie. A rendere ancora più caotica la situazione è stata la dichiarazione di illegittimità dei primi due scioperi da parte della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che ha aperto un procedimento di valutazione.

Il Comune di Firenze rimane alla finestra, perché soltanto dopo un'eventuale dichiarazione di illegittimità dello sciopero potrà intervenire sostituendo la maestra.

“Loo sciopero risulta attivo e non possiamo intervenire - conferma l'assessore all'educazione del Comune di Firenze Sara Funaro -. Se verrà dichiarato illegittimo potremo sostituire l'insegnante senza incorrere nell'accusa di atteggiamento antisindacale. Siamo pronti, abbiamo già individuato gli eventuali sostituti e se avremo comunicazione ufficiale di illegittimità procederemo alla sostituzione". "Lo sciopero è un diritto personale, nessuno lo nega – prosegue l’assessore -, ma in situazioni come questa, in cui si ha a che fare con i bambini, sarebbe auspicabile far prevalere il senso di responsabilità che il proprio ruolo impone. Con tale atteggiamento si creano disagi ai bambini e alle famiglie".

Funaro, poi, fa sapere il Comune incontrerà i genitori della scuola Viani nei prossimi giorni.