Muore davanti al figlio per dei lavori in un capannone

Ha appoggiato una scala a un parapetto poi ceduto mentre faceva dei lavori di ristrutturazione fuori da un capannone artigianale di proprietà della famiglia.

Così è caduto ed è morto di fronte al figlio un 67enne a Borgo a Mozzano, Francesco Ferrara. L'uomo è stato soccorso dai sanitari mandati dal 118 ma non è stato possibile fare niente. Presenti sul posto in provincia di Lucca i carabinieri, per ricostruire la dinamica dei fatti.

Non è chiaro se si possa trattare di un incidente sul lavoro visto che l'uomo stava aiutando il figlio in dei lavori di ristrutturazione.