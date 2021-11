Polisportiva Coop Empoli, pioggia di titoli ai campionati nazionali

Si è conclusa la stagione agonistica del pattinaggio artistico e la Polisportiva Coop Empoli, protagonista di un'annata eccezionale, ha chiuso nel migliore dei modi.

Si sono infatti svolti lo scorso fine settimana a Castelmaggiore (BO) i Campionati Italiani Uisp di Livelli e la Società empolese ha messo in luce tante giovani atlete capaci di centrare importanti risultati e conquistare ben tre medaglie d’oro, tre argenti e un bronzo.

Una tre giorni di gare che ha preso il via sabato 30 Ottobre quando a scendere in pista sono state le atlete rosso-blu più piccole nel 1 livello debuttanti B. Su ben 47 atlete partecipanti si è distinta su tutte Arianna Michelucci che con una prova eccellente sulle note di Memory dal Musical Cats ha conquistato il primo gradino del podio laureandosi campionessa italiana. Ottima prestazione anche per Zoe Basta che sfiora il podio per pochi centesimi e si piazza al quarto posto. Bravissime anche le compagne di squadra Rebecca Cupi che nonostante un piccolo infortunio ha comunque preso parte alla gara e si è classificata al settimo posto e Vittoria Bosso che ha conquistato la diciasettesima posizione.

Il secondo giorno di gare si è aperto con l’ottima quinta posizione conquistata da Nora Branchi nel secondo livello debuttanti b. Nel pomeriggio sono proseguite le soddisfazioni per la società empolese. Nel 1 livello professional c a conquistare il titolo di campionessa italiana è stata infatti Lavinia Consani che sulle note della colonna sonora del film Schindler’s List ha emozionato e conquistato pubblico e giuria ottenendo un punteggio altissimo e staccando la seconda classificata di ben sette punti. Altra gratificazione è arrivata dall’atleta Susanna Benozzi che reduce dai grandissimi successi in campo internazionale nella specialità degli obbligatori, si è distinta anche nella specialità del libero conquistando la medaglia d’argento nel terzo livello professional.

Il terzo e ultimo giorno di gara si è aperto con la medaglia d’argento vinta da Gemma Sabatini che nel secondo livello professional ha eseguito un’ottima prestazione tecnica ed interpretativa. La giornata è proseguita poi con la splendida vittoria di Serena Tinacci nel primo livello professional b che ha convinto a pieno la giuria ed interpretando “la rondine” è volata meritatamente sul gradino più alto del podio. In serata nel primo livello debuttanti c sono scese in pista Erika Michelucci e Matilde Bacchi che hanno eseguito prestazioni eccellenti e hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo gradino del podio.

A riflettori spenti ricco è il bottino portato a casa dalla Polisportiva Coop Empoli che si appresta con grande entusiasmo ad iniziare la nuova stagione sportiva.

Agli atleti, ai tecnici, alla coreografa, ai preparatori atletici e ai dirigenti va il ringraziamento e il caloroso abbraccio di tutta la Società.