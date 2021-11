Pretende di mangiare al circolo chiuso e aggredisce la polizia: arrestato

Ha preteso di mangiare al circolo nonostante il locale fosse chiuso e poi si è scagliato contro i poliziotti chiamati dalla titolare perché non voleva andare via. Un 26enne marocchino è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riferito, visto il suo forte stato di alterazione psicofisica per bloccarlo gli agenti sono stati costretti a usare lo spray al peperoncino. Oltre all'arresto, l'uomo si è beccato anche una denuncia per il danneggiamento della volante della polizia.