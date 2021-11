Scuola e PNRR, incontro a Montelupo con Luca Lotti

Si chiama 'Scuola: PNRR per le politiche locali e nazionali' l'incontro organizzato dal Partito Democratico locale per venerdì 5 novembre alle 21.15 al circolo Il Progresso di via Rovai a Montelupo Fiorentino.

Tra i partecipanti il vice sindaco di Montelupo Simone Londi, l'ex vice sindaco Giacomo Tizzanini, attuale consigliere per il Ministero dell'Istruzione, e il deputato Luca Lotti.

Prevista apericena alle 20: per prenotazioni chiamare il numero 338/3903184. La partecipazione è vincolata al possesso di green pass.