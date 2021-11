Torna "Un Castello per le Fiabe" a Casciana Terme Lari

Torna la rassegna Un Castello per le Fiabe, l’appuntamento annuale organizzato dall’Associazione Culturale Il Castello in collaborazione con il Comune di Casciana Terme Lari che mette al centro i bambini e la passione per la scrittura.

Dopo la pausa forzata a causa della pandemia, le prossime tre domeniche di novembre, a partire dal 7, andranno in scena le fiabe vincitrici dell’edizione 2021 del concorso letterario Fiabe per un Castello. Domenica 28 sarà dedicata invece ad alcune delle migliori delle precedenti edizioni.

I bambini, a cui i racconti si rivolgono, saranno chiamati a fare da giudici oltreché da spettatori: potranno infatti votare le fiabe viste, decretando con il loro voto le opere vincitrici, arrivate in gran numero da tutta Italia.

“Quest’anno abbiamo raggiunto la decima edizione – ha commentato il Presidente dell’Associazione Culturale Il Castello, Giovanni Bacci – e con nostro grande piacere dobbiamo dire che il concorso letterario riscuote sempre maggiore successo. Auspichiamo che sia così anche per la partecipazione dei bambini. La promozione della scrittura e la conoscenza del territorio rappresentano gli elementi distintivi e di primo piano della rassegna, pensata proprio per i più piccoli, a cui consegneremo un libro con i racconti della giornata, cosicché possano rivivere a casa le storie che hanno visto mettere in scena.”

“Ringrazio l’Associazione Culturale Il Castello per aver riproposto la rassegna Un Castello per le Fiabe – commenta il Sindaco Mirko Terreni – Tornare oggi, dopo un anno e mezzo di stop a causa della pandemia, ad avere i bambini che animano il Castello e il borgo di Lari ci riempie di gioia. L’Amministrazione sostiene con grande piacere iniziative di qualità che riescono a coinvolgere i più piccoli e le famiglie perché questo ci aiuta a mantenere viva la cultura e la conoscenza del nostro territorio.”

Se le migliorate condizioni sanitarie ci consentono di tornare assieme ad ascoltare la fiabe, non possiamo dimenticare che la pandemia è tutt’altro che passata. Dunque per il rispetto della normativa vigente e della sicurezza di tutti, gli ingressi saranno solamente su prenotazione e per circa metà della capienza abituale, oltre ad essere obbligatorio esibire il green pass per gli over 12. Per poter comunque ospitare il pubblico su cui normalmente potevamo contare, gli spettacoli sono raddoppiati: le fiabe andranno quindi in scena alle 17 e alle 18 e, se comunque non saremo in grado di soddisfare le richieste, stiamo valutando anche di fare uno spettacolo al sabato pomeriggio.

Ovviamente sarà possibile visitare il Castello prima di assistere alle fiabe (solo per il primo spettacolo) con un biglietto unico. Al termine degli spettacoli i più piccoli avranno una piccola merenda dalle attività del borgo, e presso i ristoranti saranno proposti menu famiglia per chi volesse fermarsi anche a cena.

Il programma completo è disponibile su www.castellodilari.it.

Fonte: Ufficio Stampa