Asfaltature lungo la sr436 Francesca a Cerreto Guidi. Dal 12 al 16 novembre ci saranno cantieri dal km 15 al km 16 in orario 7.30-18.30. I lavori sono disposti dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, con un senso unico alternato regolato da semaforo e limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere per il restringimento della carreggiata.