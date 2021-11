Basket Empoli, Use affronta la capolista Vigevano

In un momento difficile del campionato, un'altra big si para sulla strada dell'Use Computer Gross.

Sabato sera all 21 al Pala Sammontana (arbitri Pulina di Rivoli e De Bernardi di Torino) arriva infatti Vigevano, una delle tre squadre ancora imbattute del campionato e, di conseguenza, capolista. Reduce da una vittoria schiacciante in casa, la formazione lombarda si presenta come un avversario difficilissimo per i biancorossi.

"Non mi voglio sbilanciare dicendo che giochiamo contro la migliore squadra del campionato - spiega coach Cosimo Corbinelli - ma sicuramente posso dire che è una delle migliori. Visto anche il nostro momento difficile e le ultime partite perse nel finale, mi aspetto che ci sia una reazione di orgoglio e se si provi a fare una partita sopra le righe da squadra compatta. Poi i valori degli altri sono indubbi, starà a noi metterli in difficoltà il più possibile per giocarcela poi agli ultimi minuti".

Il fattore campo potrebbe essere ovviamente un alleato importante, senza considerare il fatto che, nonostante le sconfitte, l'Use ha comunque sempre giocato e lottato contro tutti. Questo per dire che i biancorossi hanno la voglia di giocarsela anche contro un avversario così forte e chissà che alla fine non possa arrivare un successo che sarebbe un'iniezione di fiducia importantissima.

Fonte: Use Basket Empoli - Ufficio Stampa