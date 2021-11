Basket Empoli, Use Rosa a Lucca con una Jeune in più

Col morale alto dopo la prima vittoria in campionato e con una Jeune in più nel motore, la Scotti si prepara al derby in programma sabato sera alle 20.30 sul campo della Gesam Gas + Luce Lucca (arbitri Ursi di Livorno, Frosolini di Grosseto e Ugolini di Forlì).

Una gara che ha un sapore particolare visto che mette di fronte le due toscane della massima categoria e che, al tempo stesso, è un bel banco di prova per la squadra di coach Cioni chiamata a confermare i progressi visti domenica scorsa con Geas Sesto.

"Stiamo cercando equilibri nuovi e provando soluzioni diverse - spiega il tecnico biancorosso - sia perchè non so se riusciremo a recuperare Baldelli, sia perché sarà la prima volta della nuova americana che, dopo qualche giorno di lavoro in palestra, siamo tutti curiosi di vedere in campo. Per portare a casa la vittoria sarà fondamentale ripartire dall'intensità e la concentrazione viste con Geas, forse la prima volta che ci siamo riuscite nell'arco dei 40 minuti. Da questo punto di vista, quindi, confermarci sarebbe molto importante anche perché andiamo ad affrontare un avversario sicuramente forte e reduce oltretutto dalla vittoria di Campobasso".

"Lucca - prosegue il coach dell'Use Rosa - è una squadra completamente rinnovata che ha puntato sue due americane di altissimo livello che, non a caso, stanno viaggiando a medie altissime. Sarà naturalmente fondamentale limitarle senza però perdere d'occhio le altre giocatrici. Loro giocano una pallacanestro molto veloce e dovremo quindi essere brave a difendere anche in queste situazioni. Ci aspetta una partita bella da giocare visto che si tratta del derby in casa di una squadra che ha vinto anche il titolo tricolore ma allo stesso tempo molto impegnativa".

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

