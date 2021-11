Contributi affitto 2021, domande fino al 27 novembre a Scandicci

Sarà pubblicato fino a sabato 27 novembre all’Albo pretorio comunale online e sul sito web del Comune di Scandicci nella sezione Bacheca il Bando di Concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le 12,30 di sabato 27 novembre.

“Riapriamo il bando per il contributi affitti – dice l’assessore alla Casa Yuna Kashi Zadeh - Novità di quest’anno è l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo per i giovani under 34, così come già facciamo per gli over 65. L’Amministrazione Comunale in questo momento sta mettendo un attenzione particolare all’indipendenza dei giovani e delle giovani famiglie, l’agevolazione della fascia tra i 18 e i 34 anni nelle richieste dei contributi affitti, per chi ha i requisiti, è una misura di sostegno concreto che va proprio in questa direzione”.

Le domande per i contributi all’affitto, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere corredate da copia di un documento di identità in corso di validità e dalla documentazione richiesta, e dovranno essere trasmesse esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: tramite procedura on line su piattaforma predisposta dal Comune alla quale si accede dalla sezione Bacheca del sito internet istituzionale del Comune di Scandicci; con consegna al servizio Puntocomune che riceve previo appuntamento telefonando allo 055055 o tramite messaggio Whatsapp al numero 3663436633; tramite raccomandata postale A/R, indirizzata a Comune di Scandicci – Ufficio Casa - Piazzale della Resistenza n. 1 50018 Scandicci (FI), con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per Contributo Affitto 2021” (non farà fede la data del timbro postale di spedizione, pertanto saranno ritenute valide solo ed esclusivamente le domande che perverranno entro le ore 12,30 del giorno 27/11/2021; l’Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale).

Coloro che hanno già presentato domanda nel 2020 riceveranno comunicazione della pubblicazione del bando. Si ricorda che il presente contributo all’affitto ordinario, per l’anno 2021, non può essere cumulato col contributo straordinario per il sostegno al pagamento del canone di locazione a seguito dell’emergenza da Covid – 19, finanziato con fondi FSE.

Per presentare domanda è necessario essere in possesso della certificazione ISE/ISEE in corso di validità.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa