Coronavirus Empoli e Cuoio, 28 contagi

Ancora alti contagi a livello regionale per il coronavirus in Toscana oggi, venerdì 5 novembre. A fronte del numero alto, calano i contagi nell'Empolese Valdelsa e nel comprensorio del cuoio. Dalle anticipazioni sui contagi prima del bollettino Asl si denota un picco di 40 casi per Prato, comune con maggiori contagi per oggi in tutta la Toscana.

Zona Empolese Valdelsa 18 contagi

Certaldo 4

Montelupo Fiorentino 3

Montespertoli 2

Fucecchio 3

Empoli 6

Zona comprensorio del cuoio 10 contagi

Montopoli in Val d'Arno 2

San Miniato 6

Santa Croce sull'Arno 2