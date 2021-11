Dipendenti senza green pass e senza mascherina, sanzioni per due bar

Due locali multati ieri a Firenze dalla Polizia Municipale per mancato rispetto delle disposizioni legate all'emergenza sanitaria Covid-19. Si tratta di due bar pasticceria in zona centrale. Nel primo gli agenti del Reparto Polizia Amministrativa hanno verificato il possesso del green pass: i clienti sono risultati in regola ma non una delle dipendenti che quindi è stata sanzionata insieme al titolare dell’attività (400 euro ciascuno). Nell’altro locale la violazione contestata ha riguardato una commessa che serviva senza mascherina. In questo caso, oltre alla sanzione, è scattato anche un giorno di chiusura per il locale. Dal 6 agosto sono state 887 le attività controllate per il rispetto della disciplina sul green pass con 37 sanzioni.