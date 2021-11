Emilio Cavallini imprenditore e artista, 6 opere esposte a San Miniato

"Era un po' di tempo che pensavamo ad un allestimento artistico all'Oratorio del Loretino, uno spazio unico e particolare - dichiara l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Quando abbiamo visto le opere di Emilio Cavallini, insieme al direttore dei Musei abbiamo capito subito che erano perfette per essere allestite all'interno di questo spazio, dove l'antico fa da cornice a queste eccezionali opere moderne. Tra le moltissime opere dell'artista, che vanta una produzione enorme, sono state scelte queste sei, realizzate in anni diversi, dalle quali emerge il suo percorso artistico e visivo. L'allestimento abbraccerà tutto il periodo della Mostra del tartufo e poi il Natale, per concludersi a gennaio, andando così ad arricchire la proposta artistica del nostro territorio - e conclude -. Queste opere sono rimaste per molto tempo nascoste ed era giusto mostrarle perché sono parte integrante della bellezza artistica di San Miniato".

Per informazioni Sistema Museale: sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it