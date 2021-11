Gkn, depositata proposta anti delocalizzazioni Ehm (Misto) e Fratoianni (SI)

"Finalmente è stata depositata la proposta di legge anti delocalizzazioni, a partire dal caso Gkn e che rappresenta una proposta concreta per combattere efficacemente il fenomeno della delocalizzazione ed al contempo garantire la salvaguarda dei diritti dei lavoratori", così i deputati Yana Ehm del Gruppo Misto e Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, primi firmatari della pdl alla Camera dei Deputati.

"Il testo ha già un valore altissimo in quanto è stato scritto, assieme al supporto di giuristi esperti, con e per i lavoratori. Un lavoro intenso, nato e sviluppato con le loro teste e non sulle loro teste - spiegano i deputati che commentano - la cronaca parla chiaro: siamo di fronte a una piaga, da Gkn a Whirlpool, le delocalizzazioni selvagge sono all'ordine del giorno, e non possiamo più restare a guardare".

"Il tempo delle parole e della mera solidarietà è finito, chiediamo al Parlamento il coraggio di compiere azioni concrete a partire dall'approvazione della nostra pdl", concludono Ehm e Fratoianni.