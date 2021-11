Nonlobuttovia, 5 aperture per novembre al Palazzo delle Esposizioni e ad Avane

Tornano anche nel mese di novembre gli appuntamenti domenicali e infrasettimanali nello spazio dedicato al riuso e al riciclo gestito dall'associazione Lilliput Empoli, “Nonlobuttovia”, sia nella sede di Avane, che al Palazzo delle Esposizioni.

Hanno riaperto al pubblico nel mese appena concluso le esposizioni di vestiario, oggettistica varia e dei mobili di arredamento con un calendario di aperture autunnali nei giorni di domenica e mercoledì, confermati anche per novembre.

Domenica 7 novembre 2021, porte aperte al PalaExpo, lato parcheggio alberato dalle 10 alle 12.30 con “Nonlobuttovia Mobili”, dove è possibile davvero trovare di tutto per arredare la propria casa ma anche portare mobili.

Le altre aperture di novembre sono: domenica 21, mercoledì 10, mercoledì 24 sempre dalle 10 alle 12.30.

Mentre, ‘Nonlobuttovia Avane’ vi aspetta in Via Magolo, domenica 14 novembre 2021, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 dove sarà possibile prendere e portare oggetti e anche vestiario in buono stato.

Come sempre è tutto gratuito, ma è necessaria la tessera annuale, al costo di 5 euro che è possibile fare direttamente sul posto.

Gli ingressi in entrambi i casi saranno nel rispetto delle misure anti contagio attualmente in vigore.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa