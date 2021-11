Cinquant'anni fa moriva Paolo Gattai a Montelupo, una messa in ricordo del 18enne

Sono passati oramai cinquanta anni da quando la comunità di Montelupo Fiorentino perse Paolo Gattai.

Era sabato 6 novembre 1971, Paolo 18enne morì in un incidente stradale motociclistico in località Ponte Rio Grande, Via Maremmana lungo la strada in località Sammontana, che collega Montelupo con la frazione di Villanova.

Paolo frequentava con risultati brillanti il quarto anno dell’istituto tecnico industriale di Empoli

Paolo Gattai era figlio unico ma ai suoi funerali parteciparono migliaia di persone. La sua memoria continua ad essere viva nei ricordi dei montelupini che lo conobbero. La famiglia Gattai era molto conosciuta gestiva una pasticceria in Corso Garibaldi. Paolo sapeva distinguersi per la sua simpatia, la generosità e la sua genialità in campo elettronico proprio in relazione alla scuola che frequentava.

Sabato 6 novembre alle 18 nella Pieve di San Giovanni Evangelista a Montelupo Fiorentino verrà celebrata una messa in suo ricordo.

I promotori della iniziativa sono gli amici dell’allora C.D.G, (Club dei Giovani) associazione che operava ed operò all’interno del mondo cattolico montelupino in un periodo di profondi cambiamenti all’interno del magistero della chiesa e il Circolo ACLI “Aldo Moro” di Montelupo di cui Paolo era un assiduo e attivo frequentatore.

E’ passato tanto tempo, ma portiamo Paolo ancora nel cuore.

Le amiche e gli amici del C.D.G e del circolo ACLI Montelupo Fiorentino