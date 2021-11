Picchia il cane e prende a pugni e morsi i poliziotti: arrestato 51enne a Empoli

Arrestato un 51enne di Olbia ma al momento senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e segnalato per maltrattamento al proprio cane, un meticcio di colore nero.

L'intervento della polizia del commissariato di Empoli, guidata dal dirigente Francesco Zunino, è stato richiesto alla stazione alle 22.40 di ieri, al binario 2. Il capotreno del regionale per Livorno aveva chiesto l’intervento della polizia per un utente che dava fastidio e maltrattava il proprio cane.

L'uomo era anche senza biglietto, è stato dunque invitato a scendere. Una volta sceso giù dal treno, improvvisamente si è scagliato contro il capotreno per aggredirlo, ma veniva fermato dagli agenti, che sono stati presi a morsi e pugni al volto. È stato ammanettato e condotto negli uffici di piazza Gramsci. Le lesioni causate ai due agenti sono state dichiarate guaribili in 5 e 7 giorni.

Questa mattina si è tenuto il processo per la convalida durante la quale l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura del divieto di dimora in Firenze.

In Commissariato infine sottoposto al provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Empoli, con divieto di farvi ritorno per 3 anni.