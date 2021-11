Rapina con coltello alle Terme del Corallo, denunciati in due

Denunciati un tunisino di 35 anni e una domenicana di 38 anni già noti alle forze dell’ordine per il reato di rapina aggravata dai carabinieri di Livorno. Lo scorso 4 agosto i due hanno aggredito un 36enne livornese nei pressi delle Terme del Corallo. La vittima stava fotografando ciò che resta del glorioso stabilimento termale di Livorno quando i due malviventi lo aggredivano, in particolare l’uomo tunisino gli puntava un coltello al viso intimandogli di consegnare il denaro che aveva nel portafoglio: 90 euro il danno oltre il grande spavento. Le indagini dell’Arma a seguito della visione delle telecamere acquisite a largo raggio nella zona ed ulteriori attività investigative hanno permesso di ricostruire la vicenda e individuare i malfattori già noti per altri reati simili all’Arma.