Tenta di rubare un televisore: arrestato 29enne a Firenze

Alle 5 di questa mattina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno tratto in arresto in flagranza di reati J.K., 29enne pregiudicato marocchino, irregolare e senza fissa dimora, per furto e danneggiamento.

I militari, mentre erano in transito in via Baracca, hanno sentito dei rumori sospetti provenienti dal dehors di un noto ristorante-pizzeria e sono riusciti a bloccare il giovane mentre stava rubando un televisore 48 pollici completo di staffa, poco prima sradicato dalla parete su cui era installato. L’uomo, entrato all’interno dopo aver scavalcato la recinzione, avevano inoltre danneggiato vari arredi e suppellettili nel tentativo di darsi alla fuga, prima di essere definitivamente bloccato.

La refurtiva, dell’ammontare di circa mille euro, è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale, mentre J.K. sarà giudicato con rito direttissimo nella giornata di oggi.