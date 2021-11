Letture per tutti e degustazioni: i prossimi incontri alla San Paolo Libri & Persone

Presentazioni di libri, ma anche un focus sulle eccellenze del territorio, iniziative per bambini e discussioni su tematiche sociali: non si fermano gli eventi alla San Paolo Libri & Persone.

La libreria di via del Giglio a Empoli ha organizzato per i mesi di novembre e dicembre una serie di incontri con cui saranno anche presentati al pubblico tre nuovi ‘format’: "La San Paolo* Territorio", "La San Paolo* Giovani Lettori" e "La San Paolo* Persone". Il primo è dedicato alle eccellenze dell’Empolese Valdelsa, le altre rispettivamente ad attività per ragazzi e a tematiche sociali.

Dalla degustazione di vini locali, ad attività per bambini e momenti di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia, fino ad incontri con autori e la consegna di importanti premi letterari: il programma per la fine del 2021 è davvero per tutti. Un ampio ventaglio di iniziative con cui La San Paolo* ambisce a diventare luogo di incontro per tutta la cittadinanza, coniugando cultura e sociale.

La locandina con il programma

Per accedere agli eventi si consiglia la prenotazione ed è necessario esibire il Green Pass.

Fonte: SintesiMinerva