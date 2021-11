Vende alcol a minori: bar del centro sanzionato per la seconda volta

Un bar del centro di Massa è stato sanzionato per la seconda volta per aver somministrato alcolici a minorenni. Il titolare, si legge in una in una nota, "ha servito due drink a base di superacolici a due minori, senza neppure una minima preventiva richiesta di documenti, per verificare l'età che consentisse l'acquisto o la somministrazione". Il locale è stato quindi sanzionato.

La squadra amministrativa della polizia di Stato ha operato congiuntamente alle pattuglie dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale presenti nella zona secondo la pianificazione disposta dall'ordinanza del questore di Massa Carrara, a seguito delle determinazioni adottate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.