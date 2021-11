Arezzo amara, cade l'Abc Solettificio Manetti

Dopo quella di Quarrata, un’altra trasferta amara per l’Abc Solettificio Manetti, caduta 75-70 per mano dell’Amen Arezzo. Una gara tutta di rincorsa per i gialloblu con un ritrovato Pietro Cantini che, seppur lontano dalla condizione ottimale a causa dei i problemi alla spalla, è sceso in campo per cercare di aiutare i suoi compagni in un momento di emergenza e dare il proprio contributo alla causa castellano, mentre è stato ancora costretto ai box Lazzeri, in panchina solo per onor di firma.

La partenza è stata tutta dell’Amen, che ha impattato bene ed ha saputo imporre il proprio ritmo alla gara, mentre l’Abc ha avuto qualche difficoltà ad ingranare permettendo ai padroni di casa di prendere subito in mano l’inerzia nonostante l’uscita per infortunio di Cutini. La prima frazione si è chiusa così sul 18-15, vantaggio che Arezzo, grazie soprattutto alle ottime percentuali dalla lunga distanza, ha saputo difendere andando all’intervallo lungo sul +6 (35-29). Al rientro in campo un nuovo break locale ha permesso alla Sba di toccare la doppia cifra di vantaggio al 30′ (54-43), a fronte di un’Abc che invece ha faticato in fase offensiva con scarse percentuali soprattutto dall’arco. Nell’ultimo quarto i gialloblu hanno avuto il merito di non mollare e riaprire la sfida quando, spinti da Scali, Pucci e Corbinelli, hanno stretto le maglie in difesa tornando fino a -3. Proprio sul più bello, però, la tripla di Rossi ha permesso all’Amen di tornare a +6 e rimettere le mani sulla gara. E a quel punto, dopo aver fatto gli straordinari per restare attaccata, l’Abc non ha più avuto la forza di replicare.

AMEN AREZZO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 75-70

Parziali: 18-15, 35-29 (17-14), 54-43 (19-14), 75-70 (21-27)

Amen Arezzo: Brandini 17, Ndaw 12, Calzini 3, Cresti 8, Castelli 3, Provenzal 1, Ghini 10, Giommetti 13, Rossi 8, Cutini, Maghelli ne, Cavina ne. All. Evangelisti.

Abc Solettificio Manetti: Scali 27, Terrosi 7, Pucci 19, Belli 2, Corbinelli 15, Delli Carri, Cantini, Cicilano, Tavarez, Lazzeri ne, Viviani ne, Lilli ne. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

Arbitri: Corso di Pisa, Parigi di Firenze

