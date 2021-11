Minaccia la madre e si scaglia contro la polizia, denunciato

Ha minacciato la madre e l'ha spintonata, per poi scagliarsi contro la polizia. Un giovane è stato denunciato a Pisa nel pomeriggio di ieri, sabato 6 novembre. Gli agenti sono intervenuti in zona Cisanello e hanno trovato il ragazzo seduto sul divano e con una bottiglia di alcol vuota accanto. Alla vista della polizia, ha urlato e si è scagliato contro gli operatori, ma poi è stato immobilizzato. Sul posto è arrivato anche il personale medico inviato dal 118 che ha sedato il soggetto e lo ha portato al Pronto Soccorso per le cure del caso.