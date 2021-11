Per la via Francigena 4,3 milioni di euro, sorride anche a San Miniato

Sorride anche San Miniato per i fondi in arrivo per la via Francigena. La Toscana riceverà 4,31 milioni di euro per interventi lungo il tracciato: i Comuni beneficiari, titolari dei progetti di fattibilità tecnico economica, dovranno trasformarli rapidamente in progetti esecutivi. L'obiettivo è iniziare i lavori entro la fine del 2022.

Il Comune di San Miniato potrà realizzare l'intervento di ripristino del tracciato, interrotto da una frana. Inoltre Aulla potrà realizzare finalmente il progetto di recupero del sedime ferroviario dismesso, un intervento che permetterà di dare grande impulso ai flussi turistici in quell’area. Messa in sicurezza in vista anche per Pontremoli, Villafranca in Lunigiana, Montignoso, Carrara e Massa. Anche gli altri Comuni avranno risorse per i tratti di loro competenza, tutto nell'ottica di una ripartenza post covid a pieno regime.

“Grazie a questo importante finanziamento – afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani - il tratto toscano della Francigena può così disporre di risorse per migliorare ulteriormente la sicurezza dei tre tracciati: quello a piedi, quello da fare in bicicletta e quello da percorrere a cavallo. Si tratta di interventi che riguardano soprattutto quelle aree che, anche per ragioni morfologiche, hanno finora incontrato maggiori difficoltà operative. Siamo di fronte a ben 19 interventi che si aggiungono all’impegno profuso in questi anni dalla Regione per fare del tratto che la attraversa uno dei meglio serviti ed apprezzati dell’intero percorso europeo”.

"La Toscana - aggiunge Federico Eligi, consigliere del presidente Giani con delega ai Cammini - è la regione che beneficia in maggior misura delle risorse stanziate dal Ministero, soprattutto grazie al livello di realizzazione del percorso nel tratto toscano rispetto a quelli delle altre regioni. Basti pensare che a fronte dei 14 milioni stanziati per nove regioni, oltre 4 sono stati destinati alla Toscana. Questo è il frutto del buon lavoro svolto negli anni sulla Francigena da parte degli uffici regionali in collaborazione con i Comuni interessati ".