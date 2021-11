Città verdi d'Italia, Firenze in vetta per i trasporti pubblici, Lucca per i rifiuti

È notizia di oggi il 28esimo rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia pubblicato da Il Sole 24 Ore da questa parte. Una classifica finale sulle Città Verdi Italia che vede protagonista, tra i capoluoghi di provincia, il Centro-Nord (a eccezione di Cosenza al quarto posto), con 18 parametri raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente). La classifica finale fotografa con dati relativi al 2020 le performance ambientali di 105 città capoluogo di provincia.

Per rintracciare le città toscane dobbiamo raggiungere il 24esimo posto in classifica finale, trovando Lucca, Firenze è al 29esimo, Arezzo al 50esimo, Siena al 53esimo, Pisa al 58esimo, Livorno al 65esimo, Prato al 72esimo, Pistoia all'80esimo, Grosseto al 95esimo, Massa al 98esimo chiudendo la classifica.

Le classifiche Città Verdi Italia

Lucca ottiene il primato per isole pedonali, calcolate per superficie stradale pedonalizzata in metri quadrati per abitanti. Firenze è al sesto posto con un valore 6 volte minore, Siena al nono, Pistoia al 14esimo

In quella di alberi in aree di proprietà pubblica troviamo Arezzo al nono posto, Siena al 21esimo e Firenze al 23esimo.

Per l'energia solare pubblica, ossia potenza installata in kW su edifici pubblici ogni mille abitanti, il primo capoluogo toscano è Prato al 33esimo posto.

Male anche l'uso efficiente del suolo, un tasso che quantifica il consumo di suolo per residenti. Massa figura al 18esimo posto, Arezzo al 22esimo.

Più semplice da comprendere il tasso di verde urbano, misurabile in mq di verde per ogni abitante. Grosseto è il primo capoluogo toscano ad apparire al 31esimo posto, Prato al 35esimo seguito da Arezzo e Siena al 38esimo e 39esimo posto.

Per la concentrazione di biossido di azoto si comportano meglio Massa e Pistoia al 19esimo e 20esimo posto, per la quantità minore di ozono troviamo Pisa al 17esimo posto, per la Pm10 Firenze si trova al 16esimo posto, seguita a ruota da Siena al 17esimo.

Come consumi idrici pro capite per acqua potabile per uso domestico Livorno rientra all'ottavo posto, seguita da Arezzo all'11esimo e Massa al 16esimo posto. All'opposto, la dispersione della rete idrica vede città virtuose come Siena all'11esimo posto e Arezzo al 14esimo.

L'efficienza della depurazione riporta Livorno in vetta al sesto posto, con un tasso a pari merito per le prime 15 posizioni.

Per i mezzi pubblici troviamo Siena al quinto posto e Firenze al decimo, per passeggeri su trasporto pubblico Firenze è ancora in cima al settimo posto e Siena al 18esimo, per piste ciclabili dobbiamo scorrere fino al 25esimo posto per trovare Pisa e per motorizzazione Firenze si trova al settimo posto per auto circolanti ogni 100 abitanti, seguita da Livorno all'ottavo e Prato al 25esimo.

Meno morti e feriti per incidenti stradali, in questa classifica invece i capoluoghi toscani sprofondano in classifica, con Pistoia prima a figurare ma in 47esima posizione.

Infine la raccolta differenziata vede Lucca al decimo posto per percentuale di rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti urbani (Prato arriva al 25esimo posto). Per rifiuti prodotti il minor dato toscano è di Livorno, al 59esimo posto.