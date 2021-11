Il Comune di Fucecchio partecipa all'assemblea annuale dell'ANCI a Parma

Da domani per tre giorni (9-11 novembre) nei 16mila metri quadrati di esposizione della Fiera di Parma si terrà la XXXVIII Assemblea annuale di Anci. Sindaci e amministratori locali da ogni parte d'Italia si ritroveranno per discutere, confrontarsi e condividere esperienze, progetti e idee sulle principali questioni che riguardano i Comuni italiani, grandi e piccoli. L'amministrazione comunale di Fucecchio, per volontà del sindaco Alessio Spinelli, sarà presente all'assemblea. Non potendo intervenire in prima persona, il sindaco ha delegato il consigliere comunale Marco Cordone che parteciperà anche nella veste di consigliere nazionale ANCI.

L'assemblea annuale è il tradizionale appuntamento dell'associazione che coinvolge i rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale in un focus di dialogo sui principali temi d'interesse per le amministrazioni comunali. Domani alla cerimonia di apertura interverrà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre nella giornata conclusiva è atteso il Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa