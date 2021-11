Giardino della Rimembranza, Latrofa: "Cantieri in ritardo, ma lavori erano attesi da oltre 10 anni"

“Alle polemiche presentate dalla Socrem sul ritardo nei lavori per la realizzazione del Giardino della Rimemembranza e della Sala del Commiato piace rispondere in maniera costruttiva, quindi con i fatti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa -. È vero che ci sono stati un po’ di ritardi nei cantieri, ma voglio sottolineare che i lavori erano attesi da oltre 10 anni. Ricordo infatti, quando ero consigliere di minoranza durante la scorsa consiliatura, di aver votato in maniera favorevole per la realizzazione del Giardino e la riqualificazione della Sala del Commiato. Ma in tutti questi anni non è stato fatto niente. Dal nostro insediamento abbiamo invece stanziato i soldi, predisposto i finanziamenti, messo in campo i progetti e adesso sono in corso i lavori per la realizzazione delle opere che sono già in fase avanzata e termineranno entro la fine dell’anno”.

“Accettiamo volentieri critiche che ci stimolano a fare sempre meglio – prosegue Latrofa - ma resta il fatto che la nostra Amministrazione sta realizzando opere che la città attendeva da tempo e diventate ormai sempre più importanti, se consideriamo il fatto che il fenomeno della cremazione è in grande crescita, per cui stiamo rivedendo le strategie degli interventi nel comparto cimiteriale. Siamo molto soddisfatti di aver dimostrato alla Socrem, carte alla mano, anche nella rececente seduta di commssione consiliare, che i lavori stanno andando avanti, gli stati di avanzamento sono stati pagati regolarmente, quindi un po’ di ritardo penso possa essere tollerato. Soprattutto dal momento che, come tutti sanno, i ritardi sono scaturiti dallo stop ai cantieri in fase di crisi sanitaria e dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali (come l’acciaio corten) nella fase post pandemica, oltre che alle modifiche in corso di svolgimento nei lavori al Giardino della Rimembranza introdotte per recepire le richieste avanzate dalla stessa Socrem e dal Garante dei disabili, che hanno comportato una variazione in corso d’opera per un investimento di 83 mila euro che si è aggiunto al finanziamento iniziale di 350 mila euro. Ricordo infine che la nostra Amministrazione, come comunicato in occasione della Giornata dei defunti, sta potando a termine cantieri per un investimento complessivo di 2 milioni di euro per riqualificare le strutture cimiteriali della città rimaste in stato di abbandono per molti anni.”

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa