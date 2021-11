Salta il Festival Cinema&Donne, Sindacato Critici Cinematrografi: "Perdita incalcolabile"

Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Toscano ha appreso con grande stupore e forte preoccupazione che il Festival Internazionale di Cinema & Donne quest'anno non si farà, a causa del mancato sostegno economico del Comune di Firenze, come sostengono le organizzatrici.

Si tratta di una perdita incalcolabile per l'offerta culturale della città, che viene così privata di uno dei suoi festival cinematografici più antichi, gloriosi e preziosi, con alle spalle più di quarant'anni di storia, riconosciuto per il suo valore a livello nazionale e internazionale. E, fatto paradossale, il festival è costretto a non poter proseguire in un momento storico, come quello attuale, in cui finalmente le donne registe vedono riconosciuti la loro importanza e il loro valore, vincendo con i loro film i premi nei festival e negli appuntamenti cinematografici più importanti del mondo. Proprio ora, che il Festival Internazionale di Cinema & Donne vede quindi realizzarsi il principale obiettivo per cui era stato fondato e per cui si è battuto con coraggio e determinazione in tutti questi anni, non può continuare la sua fondamentale opera di scoperta e promozione.

Con l'auspicio che il Comune di Firenze torni a sostenere il Festival Internazionale Cinema & Donne, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Toscano desidera esprimere la sua piena solidarietà alle persone che con passione lavorano alla manifestazione e si dichiara pronto a sostenere tutte le iniziative possibili a far sì che possa continuare la sua preziosissima attività di promozione cinematografica e culturale.

Fonte: Ufficio Stampa