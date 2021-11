Vele ombreggianti alla Nuova Scuola Turri: presto altri sei alberi

Concordate assieme a dirigenza scolastica, insegnanti, genitori, sono state montate a cura del Comune con un investimento di 28.700 euro oltre Iva.

Montate nel giardino della Nuova Scuola Turri due vele ombreggianti per una copertura di 127 metri quadri complessivi, motorizzate e avvolgibili per essere utilizzate solo nei periodi e nelle stagioni in cui sono necessarie a garantire le attività didattiche all’esterno per bambine e bambini. Le due strutture sono state montate con un investimento del Comune di Scandicci di 28.700 euro oltre Iva, dopo che gli uffici Tecnici e della Pubblica istruzione dell’Amministrazione Comunale hanno concordato con la Dirigenza scolastica, le insegnanti e i genitori del servizio educativo 1-6 anni la necessità di trovare soluzione alla carenza di ombra nei periodi dell’anno più caldi, dovuti alla giovane età degli alberi all’esterno dell’edificio inaugurato nel settembre 2015.

“In questi ultimi anni si va sempre più affermando l’importanza delle attività educative all’aperto nei nostri nidi, servizi 1-6 anni e nelle scuole, con progettazioni accurate e pensate a partire dall’utilizzo nei momenti didattici – dice l’assessora ai servizi educativi e alla Pubblica istruzione Ivana Palomba – alla Turri grazie anche al ruolo prezioso delle insegnanti, delle famiglie e della dirigenza scolastica abbiamo individuato la soluzione per la scarsa ombra dovuta alle dimensioni ancora insufficienti degli alberi, che causava problemi soprattutto nei mesi più caldi. L’installazione del sistema di tende ombreggianti è un primo importante risultato, che sarà accompagnato dalla messa a dimora di ulteriori sei alberi nel giardino della Nuova Turri. Adesso assieme all’assessorato all’Ambiente passiamo alle fasi di ideazione per lo spazio verde esterno della Ciari di Vingone, un altro servizio 1-6 del Comune di Scandicci, con grandi potenzialità a partire dalle dimensioni e dal metodo educativo adottato da educatrici e insegnanti della scuola. Più in generale proprio per l’importanza dell’utilizzo dei giardini dei nidi e dei nostri servizi 1-6 anni per le attività educative e didattiche outdoor, stiamo attivando un percorso di ricerca con l’Università di Bologna che ci indirizzerà nella progettazione futura degli spazi esterni”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa