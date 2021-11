Coronavirus Empoli e Cuoio, 14 contagi

Nonostante l'aumento dei contagi per la giornata di oggi, mercoledì 10 novembre, i dati per l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio sono rassicuranti. Dalle anticipazioni del bollettino generale notiamo un picco a Capannori, 19 casi, più di alcuni capoluoghi di provincia come Pistoia e Grosseto. Andiamo a vedere i dati nello specifico per l'Asl Centro.

Zona Empolese Valdelsa 11 contagi

Montaione 2

Gambassi Terme 1

Certaldo 3

Castelfiorentino 2

Montelupo Fiorentino 1

Empoli 2

Zona comprensorio del cuoio 3 contagi

Montopoli in Val d'Arno 1

San Miniato 2