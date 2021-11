A Pistoia logge in bianco per sensibilizzare sul tumore al polmone

Il Comune di Pistoia ha aderito alla campagna nazionale di sensibilizzazione sul tumore al polmone "Illumina Novembre 2021", un appuntamento importante per richiamare l'attenzione su una una malattia di cui si parla ancora troppo poco. Sabato 13 novembre le logge del Palazzo comunale si tingeranno di bianco, colore individuato a livello internazionale per indicare la neoplasia polmonare.

«Si tratta di una iniziativa di sensibilizzazione sulla prevenzione e corretta informazione sul tumore al polmone – commenta il vicesindaco, assessore alle politiche di inclusione sociale e tutela della salute Anna Maria Celesti -. Infatti grazie alla ricerca scientifica aumentano le prospettive di guarigione e la diagnosi della malattia per fortuna oggi non è più una sentenza di morte. Per proseguire in questi importanti risultati è molto importante diffondere la conoscenza sia dei fattori di rischio del cancro al polmone e anche come è possibile prevenirlo, insieme ai benefici di una diagnosi e di un trattamento precoce».

L'iniziativa è promossa da ALCASE Italia, la prima associazione italiana esclusivamente dedicata a combattere la più diffusa e mortale delle neoplasie. L’organizzazione porta avanti la sua missione mediante progetti di prevenzione, supporto e informazione ai malati con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi.

L’impegno di ALCASE è rivolto ai malati affinché ricevano l’indispensabile supporto psicologico e possano godere di un’assistenza sanitaria ottimale, basata su adeguati percorsi terapeutici e su trattamenti moderni ed efficaci in tutte le regioni italiane.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa