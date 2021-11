A Poggibonsi due giorni di 'Vino, olio e fantasia'

Degustazioni di vino e olio ma anche mercato di prodotti enogastronomici del territorio, la Champagneria e altro ancora. Poggibonsi saluta la prima edizione di “Vino, olio e fantasia”, due giorni di appuntamenti il centro promossi dall’as-sociazione Viamaestra Centro Commerciale Naturale in collaborazione con la Fisar Poggibonsi e con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

L’evento si svolgerà in piazza Berlinguer e in piazza Rosselli sabato 13 novem-bre e domenica 14 novembre. In piazza Berlinguer dalle 17 di sabato sarà pos-sibile degustare vino e olio di aziende locali e non solo visto che sarà presente infatti anche la Champagneria. Piazza Rosselli invece ospiterà un mercatino di eccellenze enogastronomiche del territorio. “Un evento già pensato nel pas-sato anno e poi rimandato a causa della pandemia – dice l’assessore al com-mercio e alle attività produttive Fabio Carrozzino – Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione e che saranno pre-senti sabato e domenica con i loro prodotti e la loro preziosa attività. Un’occa-sione per stare insieme e far vivere gli spazi della nostra città attraverso tante delle nostre eccellenze”. Per l’occasione infatti saranno presenti in piazza an-che tutte le associazioni di volontariato che operano sul territorio e alcune as-sociazioni locali come il Vespa Club Poggibonsi.

“Per noi è un piacere collaborare con la Fisar Poggibonsi e con tutte le realtà del nostro territorio per rendere vivo il nostro centro storico – dice Sandra Me-niconi, presidente di Viamaestra CCN - Per l’occasione i negozi saranno aperti e quindi invitiamo tutti a fare una passeggiata in Viamaestra degustando e facendo shopping”. Soddisfazione espressa anche da Vincenzo Niccolini, de-legato Fisar Valdelsa, che afferma. “Siamo lieti di aver organizzato insieme all’Associazione Viamaestra questa iniziativa ‘Vino, olio e fantasia’ con degu-stazione delle eccellenze del nostro territorio. Visto che oramai sono due anni che non facciamo Calici sotto le Stelle siamo contenti di riproporre un evento

di questo tipo ai poggibonsesi. Vorrei ringraziare Città dell’olio per la preziosa collaborazione e Aicoo (associazione italiana conoscere olio d’oliva)

Fonte: Associazione Viamaestra