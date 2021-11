Bando per nuove aperture in centro a Montespertoli

Per tutto il mese di novembre sarà possibile presentare la domanda per richiedere il contributo – a fondo perduto – a favore di nuove attività commerciali e artigianali per le vie del centro commerciale naturale di Montespertoli.

Il bando è rivolto ai commercianti o artigiani che abbiano avviato – a partire da 1° novembre 2020 - un’attività localizzata nelle seguenti vie o piazze: piazza Machiavelli, via Roma, via Sonnino, piazza del Popolo.

“Invito chi ha avviato nel 2021 la propria attività e anche chi ha già usufruito l’anno scorso di questo aiuto, a presentare la richiesta di contributo” spiega l'Assessore al Commercio, Paolo Vignozzi, e aggiunge “Vogliamo mantenere alta l’attenzione sul nostro centro commerciale naturale di Montespertoli, con questo contributo triennale vogliamo aiutare i piccoli imprenditori. Qualche nuova attività è nata e qualche altra è in procinto di nascere questo ci sprona a continuare a credere che siamo sulla buona strada.”

Il disegno dell’Amministrazione Comunale di Montespertoli inizia a delinearsi chiaramente con la spinta sul PNRR per la riqualificazione di tutto il centro storico del paese e l’incentivo messo in campo, per migliorare e favorire l’attrattività commerciale e per incentivare una ripresa del settore come quello del commercio di vicinato e del piccolo artigianato, particolarmente colpito negli ultimi anni, rimane un capo saldo dell’Amministrazione.

Il contributo può essere richiesto sia dalle nuove attività che nasceranno nel 2021 e che potranno usufruire dei rimanenti anni, sia di chi ne ha già usufruito nel 2020, il contributo, ammonta per ogni singola attività ad un massimo di 9.000 euro per il triennio in corso. (20-22).

Sul sito del comune è possibile trovare tutte le informazioni in merito al bando: https://bit.ly/BandoNuoveAperture

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa