Blitz al campo nomadi di via della Scogliera, sequestrato un edificio

Cinque denunce, una struttura sottoposta a sequestro, un'area di gestione rifiuti non autorizzata anch'essa sequestrata. La polizia, la municipale e i carabinieri hanno verificato le condizioni all'interno del campo nomadi di via della Scogliera, fuori Lucca.

Nel mirino c'era la costruzione in muratura che è stata tirata su in poche settimane nell’area vicino al Serchio e sprovvista di qualsivoglia autorizzazione. Inoltre le riprese dall'alto avevano fatto emergere la presenza di rifiuti come elettrodomestici o veicoli demoliti.

Sono state censite 50 persone, 37 delle quali presenti all’atto del controllo, e sono stati effettuati accertamenti su 41 veicoli. Sono state inoltre eseguite verifiche su 28 manufatti, 8 dei quali insistenti in area di proprietà del Comune di Lucca sottoposta a vincolo paesaggistico e cimiteriale, mentre i restanti 20 nell’area di proprietà privata.

Uno dei manufatti in muratura nell’area pubblica, tuttora in fase di costruzione e non abitato, è stato sottoposto a sequestro preventivo in quanto realizzato in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, in assenza dei necessari permessi. In totale, 5 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 44 lett. C del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e per invasione di terreni o edifici, mentre nei confronti degli occupanti dei 20 manufatti insistenti nell’area privata verranno eseguiti ulteriori approfondimenti finalizzati. Inoltre, si è proceduto al sequestro probatorio di un’area di gestione rifiuti non autorizzata di 165 mq e al deferimento del proprietario e gestore dell’attività, di anni 75.