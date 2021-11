Cda del Palio di Fucecchio, Federico Donnini ottavo membro

Si completa il Cda dell'Associazione Palio delle Contrade “Città di Fucecchio” con l'ufficializzazione della nomina dell'ottavo membro, arrivata oggi da parte del sindaco Alessio Spinelli.

Si tratta di Federico Donnini, un nome noto agli appassionati di palio visto che il 45enne geometra fucecchiese ha già ricoperto il ruolo di Capitano della Contrada Ferruzza e che in passato aveva già collaborato, su richiesta dello stesso sindaco, all'organizzazione della manifestazione, mettendo a frutto le proprie competenze professionali anche per la redazione dei piani di sicurezza dell'evento. Donnini, dopo aver partecipato in veste di collaboratore all'organizzazione dell'ultimo Palio, quello disputato il 26 settembre scorso, ha deciso di accettare l'invito del sindaco Spinelli ad entrare a far parte del Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione. E così il primo cittadino ha reso la scelta ufficiale firmando questa mattina il decreto sindacale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa