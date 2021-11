Coesione sociale, dibattito con Cgil a Casenuove

Nell’ambito delle iniziative per celebrare i 120 anni della Camera del lavoro di Empoli, domani venerdì 12 novembre, alle ore 17:30 presso la Casa del Popolo di Casenuove (via Cairoli 8), è in programma il dibattito "Coesione sociale, Camera del Lavoro ed associazionismo" col prof. Carlo Baccetti, Daniele Lorenzi (Presidente Nazionale Arci), Enzo Costa (Presidente Nazionale Auser), Ivan Pedretti (Segretario Generale Spi Cgil). Prevista diretta Facebook sulla pagina Spi Cgil Firenze