Come è cambiato il marketing col Covid: evento con UniSi

Si parlerà delle nuove sfide della comunicazione di impresa nell'evento “MCI DAY 2021”, organizzato per domani, venerdì 12 novembre, dal Master in Comunicazione d’impresa dell’Università di Siena per riunire la sua comunità, composta da oltre 350 ex studenti e da più di 250 imprese, e riflettere sulle sfide che deve affrontare oggi un professionista del marketing e della comunicazione. L'iniziativa si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive (via Roma 56) dalle ore 17.

Costanza Giovannini, direttrice della comunicazione di Fondazione Sistema Toscana, affronterà il tema della comunicazione turistica e della promozione dei territori durante e dopo la pandemia. Patrizia De Rubertis, giornalista del Fatto quotidiano, dialogherà con Andrea Polo, direttore della Comunicazione di Facile.it, e Chiara Galgani, responsabile delle relazioni con i media di Banca Monte dei Paschi di Siena su come gestire le crisi di comunicazione. Il dibattito prenderà spunto dal libro di Polo “Crisis Therapy”, una rassegna ragionata delle principali crisi aziendali che hanno investito negli ultimi anni aziende storiche come Barilla, Volkswagen o Crocs, in modo da non commettere gli stessi errori e salvaguardare la reputazione dei brand.

Nel corso dell’evento saranno anticipate le novità didattiche della sedicesima edizione del master in Comunicazione d’impresa dell'Ateneo, dove ci sarà ancora più spazio per i temi legati al marketing digitale (domande entro il 1° dicembre.

Verrà infine consegnato il Premio Intarget per la Comunicazione d’impresa a Luca Rovere, che dieci anni fa aveva frequentato il master e ora gestisce le relazioni con i clienti di Coty, multinazionale francese leader nel settore della cosmesi.

Il programma completo dell’evento e le indicazioni per partecipare sono pubblicate all'indirizzo www.mastercomunicazioneimpresa.it.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa