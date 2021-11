Rifiuti mal smaltiti, da Empoli controlli a Firenze su 13 ditte tessili

Stamani intervento congiunto del reparto di Polizia ambientale di Firenze con la Polizia Municipale di Empoli nel corso di indagini sullo smaltimento illecito di rifiuti. Nel mirino un capannone nella zona ovest a Firenze.

All'interno gli agenti hanno trovato 13 ditte individuali nell'ambito tessile intestate a cittadini cinesi con oltre 50 postazioni di lavoro.

Tutte sono risultate non in regola per lo smaltimento di rifiuti per la mancanza di formulari.

Inoltre nel cortile e all'interno del cassone di un furgone sono stati trovati oltre 60 sacchi neri pieni di rifiuti tessili, per un peso stimato di oltre 1.200 chilogrammi. Nel corso dell'ispezione è stata reperita documentazione utile a identificare i soggetti a cui dovevano essere affidati i rifiuti per lo smaltimento.

Controllate anche 15 persone, tutte in regola sia per la normativa sull'immigrazione che per il possesso di greenpass.

I nominativi dei titolari saranno passati al reparto antievasione della Polizia Municipale per il recupero della tassa sui rifiuti.

E mentre le indagini proseguono i titolari delle ditte sono stati sanzionati per violazione al testo unico sull'ambiente con 516 euro ciascuno.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa